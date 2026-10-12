رئيسة المفوضية الأوروبية: هجوم ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد «تصعيد خطير»

أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، واصفة إياه بأنه «تصعيد خطير»، ومؤكدة تضامن الاتحاد الأوروبي مع المملكة وشعبها.

وقالت فون دير لاين إن الهجمات التي تنفذها جماعات مدعومة من إيران تدفع المنطقة نحو مزيد من العنف، وتهدد استقرار مراكز حيوية للنقل والطاقة، بما يخلّف تداعيات تتجاوز المنطقة.

وشددت على ضرورة الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف المدنيين، مجددة تضامنها مع المملكة وشعبها في مواجهة التصعيد.

جريدة الرياض