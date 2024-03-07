تخريج مستنفري الكرامه بمنطقة حزيمة





إحتفلت منطقة حزيمة بمحلية مروي أمس بتخريج مستنفري الكرامة الثانية من شباب المنطقة بحضور المدير التنفيذي للمحلية بالإنابة الأستاذ حسن حسين وقائد ثاني قيادة الفرقة (19) مشاة مروي عميد ركن ياسر الصديق الأمين وقائد إستخبارات الفرقة عقيد ركن عادل علي حسن ورئيس الهيئة الشعبية لدعم وإسناد القوات المسلحة بالمحلية عبد الكريم الفتح وممثلين عن لجنة أمن المحلية وقادة وحدات الفرقة (19) وجمع غفير من المواطنين بالمنطقة والمناطق المجاورة.

وحيا قائد ثاني قيادة الفرقة (19) مشاة نضالات منطقة حزيمة وأدوارها في دعم وإسناد القوات المسلحة بالرجال والمال مشيدا بالمستوى التدريبي المتقدم للمستنفرين.

وجدد قائد ثاني قيادة الفرقة (19) مشاة جاهزية الفرقة لإستقبال كل الراغبين في الإنضمام لشرف الجندية.

ممثل المنطقة أشار إلى أن أحفاد الملك صبير سيظلوا على العهد في الوقوف صفاً واحداً للدفاع عن العقيدة والوطن مؤكداً جاهزية المستنفرين لتأمين وحراسة المنطقة والمشاركة في الخطوط الأمامية جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى حتي تحقيق النصر.

من جهته أكد رئيس لجنة التعبئة و العلاقات العامة باللجنة العليا للتعبئه والإستنفار بالمحلية الجنيد محمد الحسن إن شباب حزيمة يشكلون إضافة حقيقية لإسناد قيادة الفرقة (19) مشاة ،مضيفا إن منطقة مروي ظلت وستظل صمام الأمان لحماية وتأمين الولاية الشمالية ضد كل طامع وعميل.

هذا وتم خلال حفل التخريج تكريم اللجنة المنظمة للإحتفال بحزيمة لقيادات الفرقة (19) مشاة والهيئة الشعبية لدعم وإسناد القوات المسلحة ووحدة الشهداء الإدارية وعدد من الجهات المشاركة والداعمة لمعسكر تدريب المستنفرين بالمنطقة.

سونا