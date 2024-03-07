شاهد بالصورة.. هداف الهلال يدخل “الجوهرة الزرقاء” ويحتفل من داخلها برفع علم السودان بعد أن قام الجيش بتحريرها





تفاعل الجمهور السوداني مع الأنباء التي أكدت تحرير الجيش السوداني لعدد كبير من مناطق مدينة أم درمان, وبسط سيطرته عليها.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فإن إستاد الهلال “الجوهرة الزرقاء” كان من ضمن المناطق التي حررها الجيش بعد أن احتلته قوات الدعم السريع لفترة طويلة.

مهاجم الهلال والمنتخب الوطني السابق والهداف البارز مدثر كاريكا, كان من ضمن الذين عبروا عن فرحتهم بتحرير القوات المسلحة للملعب العريق الذي يقع في حي العرضة شمال بأم درمان.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد زار كاريكا, إستاد الهلال واحتفل بتحريره وسيطرة الجيش عليه عبر رفعه لعلم السودان من داخل أرضية الملعب التي تعرضت لدمار كبير.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين