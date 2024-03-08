النائب العام يتفقد رئاسة شرطة ولاية القضارف

النائب العام مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور وخلال زيارته رئاسة شرطة ولاية القضارف حيث كان في استقباله مدير شرطة ولاية القضارف اللواء شرطة مدثر حسب الرسول الخليل و مدراء الدوائر و الادارات العامة والمتخصصة بشرطة الولاية وتلقي النائب العام والوفد المرافق له تنويرا عن مجمل الأوضاع الأمنية بولاية القضارف ، مشيدا بتناغم الاجهزة الشرطية والعدلية في ظل الظروف الاستثنائية والمنعطفات الامنية التي تشهدها البلاد بسبب المليشيا المتمردة ، مبينا ان الزياره تاتي لتفقد العمل العدلي في الولاية والمنسوبين اضافة الي تفقد بيئة العمل في شقها الإداري والامني و تكوين لجنة مشتركة لحصر انتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة وتحديث الاحصائيات ، مشيرا الي أهمية دور قوات الشرطة والنيابة في المرحلة المقبلة.