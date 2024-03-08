سياسية
النائب العام يتفقد رئاسة شرطة ولاية القضارف
في اطار زياراته التفقدية لولايتي كسلا والقضارف للوقوف على بلاغات واحصائيات انتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة،
النائب العام مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور وخلال زيارته رئاسة شرطة ولاية القضارف حيث كان في استقباله مدير شرطة ولاية القضارف اللواء شرطة مدثر حسب الرسول الخليل و مدراء الدوائر و الادارات العامة والمتخصصة بشرطة الولاية وتلقي النائب العام والوفد المرافق له تنويرا عن مجمل الأوضاع الأمنية بولاية القضارف ، مشيدا بتناغم الاجهزة الشرطية والعدلية في ظل الظروف الاستثنائية والمنعطفات الامنية التي تشهدها البلاد بسبب المليشيا المتمردة ، مبينا ان الزياره تاتي لتفقد العمل العدلي في الولاية والمنسوبين اضافة الي تفقد بيئة العمل في شقها الإداري والامني و تكوين لجنة مشتركة لحصر انتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة وتحديث الاحصائيات ، مشيرا الي أهمية دور قوات الشرطة والنيابة في المرحلة المقبلة.
اللواء شرطة مدثر حسب الرسول الخليل مدير شرطة ولاية القضارف اوضح ان أغلب البلاغات المدونة بالسجلات من جرائم مليشيا الدعم السريع من الوافدين من ولايتي الخرطوم والجزيرة وتم تسليم اللجنه جميع البلاغات واحصائية بالمعروضات المضبوطة من المنهوبات بواسطة شرطة ولاية القضارف باختلاف اختصاصها ، مؤكدا ان الشرطة والنيابة والقضاء في تعاون وتنسيق تام لتحقيق العدالة والوقوف سدا منيعا في مواجهة كل متربص بالبلاد.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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