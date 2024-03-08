الإدارة العامة للمرور تعلن جاهزيتها لبدء العمل بنافذتي (دنقلا وكريمة) بالولاية الشمالية

أكد ت الإدارة العامة للمرور إكتمال كافة الترتيبات اللازمة لبدء العمل بالنوافذ المرورية للولايات المتأثرة بالحرب والمنتشرة بمحليات الولاية الشمالية من جهته أشاد العقيد شرطة عبدالناصر حسن أحمد عوض الله مدير مرور الولاية الشمالية في تصريح(للمكتب الصحفي للشرطة) إن العمل بالنوافذ الخدمية يأتي في إطار مجهودات الإدارة مواصلة نهجها للارتقاء بمنظومة العمل المروري وتطوير الوسائل والخطط لتحسين الأداء الخاص بالمعاملات المروريةورفع معدلات الوعي المروري بين فئات المجتمع المختلفة حفظاً للارواح والممتلكات وسعياً لإعادة المركبات المنهوبه الي ملاكها..

مشيداً بالأداء المتميز لنافذتي (دنقلا وكريمة) واللتان تعملا علي إجراءات تجديد ترخيص المركبات للولايات المتأثره بالحرب كولايتي (الخرطوم والجزيرة) واكد الحرص علي إعادة الحقوق لاصحابها وذلك بالتشديد علي إثبات ملكية المركبات..

وفي ذات السياق أبان المقدم شرطة أشرف عبدالعزيز مدير نافذة كريمة جاهزية النافذة لاستقبال المعاملات المرورية المختلفة موضحاً ان العمل يسير وفق الضوابط المتعلقة بإجراءات الترخيص من تجديد ترخيص المركبات وتغيير اللوحات *ويهيب المواطنين اللذين اكملوا معاملاتهم المرورية بالنافذة بالتوجه لاستلام معاملتهم المرورية طرفها .

المكتب الصحفي لشرطة السودان