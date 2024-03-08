العقيد عضيبه: قلة خبرة السائقين الجدد رفعت حوادث حديثي القيادة





أعرب العقيد جابر محمد عضيبه مساعد مدير إدارة الاعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، عن رضاه لمستوى انخفاض الحوادث المرورية نتيجة الإجراءات التي اتبعتها الإدارة للحد من الحوادث المرورية، وقال في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الإعلان عن الإحصاءات المرورية لعام 2023 في قطر:

انخفاض عدد الوفيات شيء إيجابي، في ظل زيادة عدد السكان والمركبات المرخصة للسير، وكذلك المناسبات والفعاليات التي استضافتها الدولة. و أشار العقيد عضيبه أن ارتفاع معدل الحوادث لدى حديثي القيادة ناتج عن قلة خبرة السائقين الجدد، من حيث التعامل مع الطريق والاحداث المفاجئة التي يمكن ان تصادفه خلال قيادته لمركبة في الطريق. وأوضح أن مخرجات مدارس تعليم القيادة مرضية وهي في تطور مستمر لتحسين جودتها،

ولفت إلى اطلاق مشروع القيادة الآمنة الذي يستهدف المتدربين في مدارس تعليم القيادة، والذي يشمل تنظيم محاضرات توعوية في جميع المدارس، بحيث يتم توعيتهم بشأن الحوادث المرورية ومسبباتها بالنسبة للسائقين الجدد وكيفية التعامل مع مفاجآت الطريق، وتتضمن المحاضرات عرض فيديوهات لحوادث مرورية لإبراز مسبباتها مثل قطع الإشارة الضوئية والانشغال بالهاتف المحمول.

الشرق القطرية