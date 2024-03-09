إنهاء التمرد.. والي الجزيرة يقف على حصاد 304 ألف فدان قمح





أكد الأستاذ الطاهر ابراهيم الخير والي الجزيرة المكلف على إنهاء التمرد في ولاية الجزيرة قريبا.

وبشر انسان الجزيرة بالعودة وذلك بفضل التنسيق الجيد مع الأجهزة الأمنية المختلفة.

جاء ذلك لدى تفقده أمس عددا من أقسام مشروع الجزيرة والإطمئنان على الترتيبات الجارية لحصاد 304 ألف فدان قمح بمشروع الجزيرة في 8 اقسام بالمناقل وعدد14قسم في مشروع الجزيرة.

وأكد حرص حكومته على توفير مدخلات الإنتاج من وقود وخيش وتأمين الحصاد من قبل الاجهزه الأمنية لمنع مليشيا التمرد من سرقة وتلف محصول القمح.

وامتدح الوالي مزارع الجزيرة لإهتمامه بزراعة وحصاد القمح رغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها الولاية.

سونا