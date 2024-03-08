الجكومي: وصول التوم هجو وإشراقة سيد محمود وعسكوري للمشاركة فى المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الوطنية

أكد الاستاذ/ محمد سيد أحمد الجكومي الأمين العام لتنسيقية القوى الوطنية وصول عدد من القيادات السياسية المشاركة فى المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الوطنية إلى بورتسودان.

الشيخ التوم هجو رئيس الحزب الاتحادي الجبهة الثورية والاستاذة اشراقة سيد محمود رئيس الهيئة القيادية العليا بالحزب الاتحادي الديمقراطي والأستاذ على عسكوري رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية و الاستاذ محمد وداعة منسق تنسيقية العودة لمنصة التأسيس والأستاذ احمد الدفينة رئيس قوى الوفاق الوطني وسوف يتوالي حضور القيادات تباعاً

كما اكد بان الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي للقوى الوطنية سوف تكون غدا السبت الموافق ٩ مارس فى فندق الربوة بورتسودان.

البلد نيوز