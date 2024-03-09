السعودية ترحب بتبني مجلس الأمن قراراً لوقف العمال القتالية في السودان وروسيا تتهم الغرب





رحبّت السعودية، السبت، بتبني مجلس الأمن الدولي قراراً بالأغلبية يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في السودان خلال شهر رمضان.

وأعربت الخارجية السعودية في بيان عن أملها في أن “تلتزم جميع الأطراف السودانية بقرار مجلس الأمن، بما يحافظ على السودان وأرواح شعبه”.

وجددت الخارجية السعودية دعوة كل الأطراف السودانية إلى “الالتزام بمخرجات محادثات جدة الرامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني من خلال الإسراع في الاتفاق حول مشروع وقف العدائيات وحل الأزمة عبر الحوار السياسي، بما يحقق الاستقرار والازدهار للسودان وشعبه”.

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد، الجمعة، مشروع قرار بريطاني يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في السودان خلال شهر رمضان، وذلك بموافقة 14 دولة، وامتناع دولة واحدة عن التصويت هي روسيا.

واتهمت روسيا الدول الغربية بتبني معايير مزدوجة بين طلبها وقف النار في السودان وتقاعسها في حرب غزة.

الشرق للأخبار