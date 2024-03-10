المجلس الأعلى للسياحة بالشمالية: ١٨ مشروعاً سيتم عرضها على المستثمرين





أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للسياحة بالولاية الشمالية الدكتور الصادق عوض محمد عبد الرسول أن مشاركة المجلس في فعاليات معرض صنع في السودان بحاضرة الولاية مدينة دنقلا تعتبر فرصة طيبة للمجلس في مجال الترويج لمقومات وامكانيات الولاية الشمالية السياحية والاثرية.

وأشار إلى أن المجلس يشارك في المعرض بجناح كامل فيه كل المعلومات والبيانات الخاصة بالمواقع السياحية والأثرية الموجودة في الولاية والتعريف بها.

واضاف في تصريح لسونا أن المجلس قام بإعداد وتجهيز 18 مشروعا سياحيا سيتم عرضها على المستثمرين الراغبين في الاستثمار السياحي.

وقال أن المجلس الأعلى للسياحة بالشمالية وضع جملة من الخطط والبرامج والمناشط السياحية للعام الحالي للارتقاء بالقطاع السياحي بالولاية من بينها الاهتمام بالسياحة الداخلية وأنماط السياحة المتنوعة وعلى رأسها الحياة البرية والاستفادة من مقومات الولاية في هذا الجانب.

فضلا عن زيادة أعداد السواح ووصولهم للولاية من خلال تكثيف الاعلام والترويج وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في المجال السياحي وتشجيعهم على الاقبال للولاية الشمالية والاستثمار فيها.

مؤكدا على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه السياحة خلال الفترة المقبلة في دعم مجالات العمل المختلفة لاسيما في ظل الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.