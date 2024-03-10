بالصور.. لولوة تصل السودان وتقابل إبراهيم جابر

قال مجلس السيادة الانتقالي في السودان بإن الفريق إبراهيم جابر نقل شكر البرهان لدولة قطر حكومة وشعبا وللمنظمات القطرية لوقفتهم ومساندتهم المستمرة للشعب السوداني وللمساعدات الإنسانية التي ظلت تقدمها السودان.
– عضو المجلس أعرب عن شكره وتقديره للجهود المتعاظمة التي ظلت تضطلع بها الحكومة القطرية في دعم ومساندة الشعب السوداني بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية.
وكانت وزيرة الدولة بوزارة التعاون الدولي القطرية لولوة الخاطر وصلت السودان السبت برفقة طائرة مساعدات طبية و50 ألف سلة غذائية.
الجزيرة – السودان
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