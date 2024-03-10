بالصور.. لولوة تصل السودان وتقابل إبراهيم جابر

قال مجلس السيادة الانتقالي في السودان بإن الفريق إبراهيم جابر نقل شكر البرهان لدولة قطر حكومة وشعبا وللمنظمات القطرية لوقفتهم ومساندتهم المستمرة للشعب السوداني وللمساعدات الإنسانية التي ظلت تقدمها السودان.