شاهد بالفيديو جبريل ابراهيم: سنقاتل مع الشعب في كل جحر دخل فيه التمرد “بل بل .. العدل ما بتنازلو يا دعامة فتشو الحل”





قال رئيس حركة العدل والمساواة السودانية جبريل إبراهيم بإن كل شبر من السودان أرضنا وسوف يجدونا في دارفور قبلهم وسنقاتل مع الشعب في كل جحر دخل فيه التمرد.

ونشرت الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية كلمة الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية و وزير المالية و التخطيط الإقتصادي في كرنفال تخريج الدفعة الأولى من قوات الحركة بإستاد كسلا الأولمبي و ذلك بتشريف الفريق أول ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة و مساعد القائد العام للجيش .

رصد وتحرير – “النيلين”