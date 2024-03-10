وزير المالية: مصر ستحصل على 3 مليارات دولار تمويل من البنك الدولي





كشف محمد معيط وزير المالية، إن سنحصل على 3 مليارات دولار تمويل من البنك الدولي وذلك ضمن حزمة التمويل المتعلقة باتفاق صندوق النقد الدولي البالغة 20 مليار دولار.

وأوضح معيط، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم أن هناك حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي لم يفصح عن قيمتها ولكن ستكون حزمة تمويل جيدة.

وقال إن العجز الكلي لموازنة العام المالي بلغ خلال أول 8 شهور ليسجل 6.7% مقابل 5% خلال نفس الفترة من العام المالي الحالي.

وأضاف وزير المالية، أن ارتفاع معدل العجز نتيجة رفع أسعار الفائدة مما ساهم ذلك في زيادة فوائد الدين الأمر الذي بدوره اثر على العجز الكلي.

وأشار إلى صفقة رأس الحكمة سيتحول جزء منها إلى الخزانة العامة وذلك سيساهم في تحقيق مستهدفات موازنة العامة خلال العام المالي الحالي.

الشروق نيوز