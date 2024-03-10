أول دولة تعلن الثلاثاء غرة شهر رمضان المبارك





أعلن مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي رسميا في بيان أن غدا الإثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك في استراليا.

وقال البيان إنه “بعد الاجتماع بالسادة الأئمة والعلماء أعضاء مجلس الإفتاء الأسترالي في الولايات الأسترالية يعلن سماحة مفتي استراليا الدكتور إبراهيم أبو محمد لجميع المسلمين في كل الولايات الأسترالية أنه بعد متابعة للمراصد الفلكية والمجامع العلمية المهتمة برصد رؤية الهلال في أستراليا والعالم، فقد تحقق لدى مجلس الإفتاء الأسترالي أن غروب شمس يوم الأحد الموافق لـ 10 مارس 2024 في مدينة سيدني يكون في تمام الساعة 7.19 مساءً بينما يغرب قمر شهر شعبان في نفس اليوم الساعة 7.23 مساءً. وفي مدينة بيرث يكون غروب الشمس الساعة 6.40 مساءً بينما يغرب قمر شهر شعبان في نفس اليوم الساعة 6.46 مساءً، وهذا ليس وقتا كافيا للرؤية أيضا.

وأضاف البيان “وفي يوم الإثنين الموافق لـ 11 مارس 2024 تغرب الشمس في تمام الساعة 7.18 مساءً وغروب هلال شهر رمضان في تمام الساعة 7.54 مساءً في نفس اليوم، معني ذلك أن هلال شهر رمضان سيظل في السماء 36 دقيقة بعد غروب شمس يوم الإثنين في مدينة سيدني و 41 دقيقة في مدينة بيرث، وبناء عليه يكون يوم الثلاثاء الموافق لـ 12 مارس هو بداية شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ الموافق 2024م ويوم الإثنين الموافق لـ 11 مارس بعد غروب الشمس هو أول ليالي رمضان وإقامة صلاة التراويح.

البيان