شاهد بالصورة والفيديو.. نجم السوشيال ميديا السوداني المثير للجدل جوان الخطيب يعلن زواجه من حسناء فائقة الجمال والجمهور يسخر: (وين العروس ووين العريس؟)





فاجأ نجم السوشيال ميديا السوداني المثير للجدل محمد الخطيبي, جمهوره ومتابعيه على حسابه الرسمي بمقطع فيديو حديث.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر نجم السوشيال ميديا الذي يلقب نفسه باسم (جوان الخطيب), وهو يقف مع فتاة حسناء.

https://www.facebook.com/reel/269781902877980

وأعلن جوان, خلال حديثه زواجه من الحسناء “نعمة” وتم عقد قرانهما بحمد الله, وتبادل الخطيب, والحسناء “نعمة”, التبريكات وسط سخرية الجمهور الذي كتب ساخراً: (وين العروس ووين العريس؟).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين