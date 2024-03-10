شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة للجدل.. إبنة الفنانة ندى القلعة “ود” تستعرض جمالها وأناقتها وهي ترتدي ملابسها استعداداً للخروج والجمهور يطلق تعليقات الغزل: (بنت ندى القلعة الأندى من أمها)





تصدر مقطع فيديو متداول حديثاً لإبنة الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, الترند على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت إبنة الفنانة “ود”, وهي تستعرض جمالها وأناقتها أثناء استعدادها للخروج.

https://www.facebook.com/reel/1664685970937713

“ود”, التي شغلت الأسافير في الفترة الأخيرة, ظهرت بأزياء مثيرة قبل أن ترتدي “الجاكيت” وسط تعليقات الجمهور التي لم تخلو من الغزل, حيث كتب أحدهم: (بنت ندى القلعة الأندى من أمها).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين