شاهد بالفيديو.. الفنان السوداني الكبير عبد الله البعيو يخضع لجلسة تجميل بمصر  تغير من ملامحه وسط سخرية الجمهور: (رجعت شباب 20 سنة يا البعيو)





نشرت صفحة مهتمة بأخبار النجوم والمشاهير على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حديث حظي بمتابعات واسعة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنان الكبير عبد الله البعيو, وهو يخضع لجلسة تجميل بصالون حلاقة وتجميل بإحدى المدن المصرية التي يقيم فيها.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي تداول المقطع مع تعليقات ساخرة, حيث كتب أحدهم: (رجعت شباب 20 سنة يا البعيو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين