شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تتفاعل بحركة مثيرة أثناء تقديمها وصلة غنائية وتتفاجأ بعد أن لمحت أحدهم قام بتصويرها





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية بعد أن قام الرواد بنشره على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مطربة سودانية صاعدة وهي تغني وتتفاعل خلال إحيائها حفل خاص.

https://www.facebook.com/reel/2449005508620198

المطربة تفاعلت مع أنغام الموسيقى برقصة مثيرة قبل أن تتفاجأ بأحدهم قام بتصويرها, لتعبر عن خجلها من تصرفها بالضحكات.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين