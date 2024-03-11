والي ولاية النيل الابيض المكلف يتفقد عدد من ادارات شرطة الولاية ويمتدح دور الشرطة في إسناد القوات المسلحة في معركة الكرامة





اشاد الاستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الابيض بالدور الكبير الذي ظلت تطلع به الشرطة في حفظ الأمن وحماية ممتلكات المواطنين فضلا عن مشاركتها في معركة الكرامة بالخرطوم جنبا الي جنب القوات المسلحة ضد المليشيا المتمردة

جاء ذلك لدى زيارته التفقدية اليوم لشرطة قوات الاحتياط المركزي القطاع سبعة عشر بالنيل الأبيض وشرطة دائرة الطوارئ والنجدة والعمليات برفقه اللواء شرطة سيف الدين احمد الحاج مدير شرطة الولايةو بحضور مديري الإدارات المتخصصة وأقسام الشرطة.

وقال الوالي ان الشرطة تعمل بعقيدة ومهنية ومشهود لها بالجاهزية والاقدام لحسم التفلتات مشيرا إلى ان المليشيا المتمردة عندما استهدفت قوات الاحتياطي لعلمها التام بامكانياتها وقدرتها وقوتها الضاربة مضيفا أن استهداف ضباط الشرطة والمعاشيين من قبل المليشيا دلالة على استهداف سيادة الوطن لأنهم يمثلون رمزاً للسيادة الوطنية

وأكد الخليفه أن الزيارة لوحدات الشرطة تهدف للوقوف والاطمئنان على إعداد قوات الشرطة وتجهيزها بكامل العدة والعتاد للمشاركه في معركة الكرامة وحسم التفلتات الداخلية والخلايا النائمة.

من جهته أكد اللواء شرطة سيف الدين احمد الحاج مدير شرطة ولاية النيل الأبيض أن الولاية تنعم بالأمن والاستقرار وأن قوات الشرطة جاهزه للتصدي لأي محاولة يائسة من المليشيا المتمردة والمرتزقة والماجورين والعملاء وأنهم رهن الإشارة للدفع بهم لأي موقع وقال إن قوات الاحتياطي وقوات الطوارئ تعمل في عدة محاور من بينها العمليات والتفلتات الداخلية وتأمين الموسم الزراعي معربا عن شكره وتقديره لوالي النيل الأبيض الاستاذ عمر الخليفة عبدالله لدعمه وإسناده المتواصل لقوات الشرطة حتي تطلع بمهامها المؤكلة إليها.

وفي ذات السياق ابان العميد شرطة عوض فتح الله بريمة قائد قوات الاحتياطي المركزي القطاع سبعة عشر بالنيل الأبيض أن قوة الاحتياطي منتشرة بكل محليات الولاية وأنها جاهزة لتأمين حدود الولاية مؤكدا أن قوات الاحتياطي هي القوات التي تخشاها المليشيا المتمردة لأنها تعلم قوتها الضاربة وأنها قوات فزع لنصرة الأرض والعرض