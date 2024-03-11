شاهد بالفيديو .. عودة الحياة بشارع الأربعين بأم درمان والأحياء المجاورة له بعد سيطرة الجيش على المنطقة





رصدت كاميرا الجزيرة عودة الحياة بشارع الأربعين بأم درمان والأحياء المجاورة له بعد سيطرة الجيش على المنطقة.

وكان الجيش السوداني أكمل انتشاره في عدة مناطق بأمدرمان القديمة، ويتأهب لتحرير المتبقي من منطقة الملازمين التي تضم مقر الإذاعة والتلفزيون.

وقال البرهان في تهنئة رمضان: نسأل الله أن يعيد علينا رمضان وأمتنا تنعم بالأمن والاستقرار وقد تخلصت بلادنا من رجس تمرد مليشيا آل دقلو الإرهابية وأعوانها.

الجزيرة – السودان