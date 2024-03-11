شاهد بالفيديو .. قائد الشجرة العسكرية يتفقد توزيع كيس الصائم ومفاجأة في انتظاره من أحد المواطنين





تفقد قائد منطقة الشجرة العسكرية اللواء دكتور ركن نصر الدين عبد الفتاح وضمن برامج الإسناد المجتمعي للمواطنين مراكز توزيع كيس الصائم علي الأسر بالمنطقة مهنئا الشعب السوداني بحلول شهر رمضان المعظم سائلا الله أن يعيده وقد تخلصت بلادنا من دنس مليشيا أسرة دقلو المتمردة.

ويخوض الجيش السوداني حربا منذ رمضان العام 2023 لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع.

رصد وتحرير – “النيلين”