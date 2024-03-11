جبريل ابراهيم: الحرب في طريقها للنهاية والمؤشرات كثيرة ومن اهمها انسحاب أهم قبيلة داعمة للتمرد

قال رئيس حركة العدل والمساواة السودانية د. جبريل ابراهيم، بإن الحرب في طريقها للنهاية والمؤشرات كثيرة ومن اهمها انسحاب أهم قبيلة داعمة للتمرد.
وقال بأن القوة الرئيسة للتمرد منهم من هلك ومنهم من انسحب بعد ما غنم ما غنم.
وقال جبريل بحسب الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية بأن أطرف جديدة تعرف طريقة قتال التمرد دخلت إلى الحرب الآن وهي الحركات المسلحة.
رصد وتحرير ” النيلين”
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة