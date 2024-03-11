جبريل ابراهيم: الحرب في طريقها للنهاية والمؤشرات كثيرة ومن اهمها انسحاب أهم قبيلة داعمة للتمرد

قال رئيس حركة العدل والمساواة السودانية د. جبريل ابراهيم، بإن الحرب في طريقها للنهاية والمؤشرات كثيرة ومن اهمها انسحاب أهم قبيلة داعمة للتمرد.

وقال بأن القوة الرئيسة للتمرد منهم من هلك ومنهم من انسحب بعد ما غنم ما غنم.