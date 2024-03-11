بالصور.. والى سنار يدشن نافذة استخراج الجواز بمحلية سنجة

أشاد الأستاذ توفيق محمد على والى سنار بالأدوار التى تضطلع بها شرطة سنار فى توفير الخدمات للمواطنين، جاء ذلك خلال تدشينه نافذة استخراج الجواز بسنجة بحضور اللواء شرطة/ د. طارق الريح محمد الطيب مدير شرطة ولاية سنار و لجنة أمن الولاية. معبراً عن رضاءه التام عن الأداء الشرطى بالولاية والأدور العظيمة فى تقديم الخدمات للمواطنين بالمحليات المختلفة.

من جانبه أكد مدير شرطة ولاية سنار على النتائج الكبيرة التى حققتها زيارة المدير العام لقوات الشرطة للولاية الأمر الذي أسهم فى تحفيز المنسوبين للإضطلاع بأدوارهم المؤكلة إليهم وقال إن افتتاح النوافذ الشرطية بالإدارات الخدمية درجت به شرطة الولاية لتسهيل الخدمة المقدمة للمواطنين بالمحليات المختلفة.

وفى تصريح للمكتب (الصحفى للشرطة) أوضح العميد شرطة يوسف عبد الدائم محمد مدير جوازات ولاية سنار سعيهم فى تجويد الخدمة بجانب الإستمرارية فى تكملة إجراءات إستخراج الجواز فى أسرع وقت ممكن.