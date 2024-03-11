أنشطة و برامج الشباب بمحافظة الدمازين….ملحمة شبابية مجتمعية





شهد الاستاذ ياسر احمد الطالب الفيل المدير التنفيذي لمحافظة الدمازين مساء امس بمنطقة السراجية انطلاق برامج وانشطة ادارة الشباب والرياضة بالمحافظة والتي تستهدف شباب الريف الشمالي ضمن خطة ادارة الشباب للعام 2024 .

وجاءت ضربة البداية بالسراجية حيث نظمت ادارة الشباب والرياضة بمحافظة الدمازين بالتعاون مع نادي شباب السلام وشباب السراجية خليل ( اليوم الشبابي الاجتماعي الثقافي وتكريم الفنان الطاهر سراجية) بمشاركة الفنان الجمري حامد وفرقة كوتل التراثية وذلك برعاية الاستاذ يوسف الهادي يوسف محافظ محافظة الدمازين واشراف الاستاذ ياسر احمد الطالب الفيل المدير التنفيذي للمحافظة وبمشاركة وفد رئاسة المحافظة ( الاستاذة لبني احمد مرسال نائب المدير التنفيذي – الاستاذ عمر اسماعيل شقف مدير الوحدة الادارية الدمازين واداراته المتخصصة – الضباط الاداريين برئاسة المحافظة ) والاستاذ وليد علي ادم مدير ادارة الشباب والرياضة وكان في استقبال وفد محافظة الدمازين الاستاذ محمد عثمان بيلو مدير الوحدة الادارية السريو.

وبمدخل السراجية خليل التي استضافت فعاليات اليوم الشبابي الاجتماعي الثقافي تدافعت مكونات مجتمع السراجية خليل تتقدمها القيادات المجتمعية والشيوخ والاعيان والرموز والقيادات الشبابية يتوسطهم الفنان الطاهر سراجية ومشاركة واسعة للفرق الشبابية التراثية واندية الناشئين والبراعم و كان للاطفال الاطفال حضور مميز في برنامج الاستقبال بالسراجية خليل وشباب السراجية الام والسراجية الونساب والقري المجاورة تدافعوا جميعا وشكلوا لوحة مجتمعية مشهودة علي انغام الزمبارة والدلوكة السنارية وبلا نقرو ترحيبا واستقبالا لوفد محافظة الدمازين برئاسة الاستاذ ياسر احمد الطالب الفيل المدير التنفيذي . وفي موقع الفعالية كان المشهد واكتمال اللوحة ( السراجية شيبا وشبابا ونساءا وبكل مكوناتها) صفوف في قمة التنظيم والترتيب معبرين عن فرحتهم باليوم الشبابي الاجتماعي الثقافي وتكريم القامة الطاهر سراجية في داره وهم اكثر سعادة بتواصل الاجيال ولمة الاهل وااحباب من كل مكان مشاركين في فعاليات اليوم الشبابي الاجتماعي الثقافي الذي اشتمل علي عرض مشاركات الفرق الشبابية و التراثية.

وقدم الفنان الجمري حامد فواصل متنوعة من اعمال الفنان الطاهر سراجية ولمجتمع السراجية بعدد من اللغات المحلية تفاعل معها الحضور وشاركت فرقة كوتل التراثية باغاني استعراضية ابرزت التلاقح الوجداني والتنوع الثقافي والابداع الشبابي . ومن ضمن الفعاليات قدم الفنان الطاهر سراجية بمصاحبة كورال مركز شباب السراجية خليل عدد من الاغاني الشعبية التي وجدت حظها من التداول والانتشار داخل وخارج السودان. ومن الفقرات القوية شارك الفنان الجمري حامد والفنان الطاهر سراجية وكورال مركز شباب السراجية خليل في اداء عدد من الاغاني الخالدة في الوجدان ويعشقها كل شعب النيل الازرق.فكانت اغنية ” كتب الجوابا لي” بمثابة الشعلة التي حركت كل الجمهور وتفاعلوا معها . المتحدثين في فعاليات اليوم الشبابي من الاعيان والشيوخ والقيادات الشبابية اكدوا رضاءهم وسعادتهم بفعاليات اليوم الشبابي واعربوا عن شكرهم وتقديرهم لوفد محافظة الدمازين برئاسة الاستاذ ياسر احمد الطالب المدير التنفيذي ولادارة الشباب والرياضة بالمحافظة ووصفوا الفعالية بالمتميزة وان تكريم المحافظة وادارة الشباب للفنان الطاهر سراجية في داره اثلج صدورهم.

ولدي مخاطبته لختام فعاليات اليوم الشبابي نقل الاستاذ ياسر احمد الطالب المدير التنفيذي تحايا وتهاني الاستاذ يوسف الهادي يوسف محافظ محافظة الدمازين وجدد تاكيدات وتعهدات محافظة الدمازين بالريف الشمالي وان وحدة السريو الادارية بكل مكوناتها ستجد رعاية واهتمام متعاظم. وحيا ياسر ادارة الشباب والرياضة بمحافظة الدمازين علي توسعة الحراك الشبابي وسعيها الحثيث للوصول للشباب بكافة ربوع المحافظة مشيرا الي ان الادوار المتوقعة للشباب في المرحلة القادمة كبيرة في مجال تنمية المجتمع وترقية وتطوير الخدمات والبناء والاعمار. واضاف ياسر ان محافظة الدمازين ستعمل علي تهيئة المواعين لاستيعاب طاقات الشباب واعدادهم بالتدريب والتاهيل ورعاية الابداع الشبابي واحياء الانشطة الرياضية للبراعم والناشئين والشباب لافتا الي ان محافظة الدمازين ستكون سند وعضد لبرامج وانشطة ومشروعات ادارة الشباب والرياضة الرامية لتفعيل ادوار مراكز الشباب علي امتداد ربوع المحافظة وتقديم مبادرات شبابية ومجتمعية هادفة وبناءة. ودعا ياسر القيادات المجتمعية والشبابية والاعيان للمحافظة علي الاستقرار والامن ومحاربة الظواهر السالبة والعمل علي تعزيز التعايش السلمي وتنشئة اجيال المستقبل علي الحب والانتماء للوطن والاهتمام بالانتاج والانتاجية مشيرا الي ان موجهات حكومة اقليم النيل الازرق فيما يتعلق بتكوين اللجان التسييرية الجديدة ستكون دفعة قوية لاستعادة الدور الريادي والفعال للجان التسيير في تحسين وتطوير الخدمات وتنمية المجتمعات. واضاف ياسر ان فعاليات اليوم الشبابي الاجتماعي الثقافي وتكريم الفنان الطاهر سراجية لفتة بارعة من الشباب وتمثل هذه الفعالية ضربة البداية لمشروعات وبرامج الشباب بالريف الشمالي وبشر الشباب بكل قري الريف الشمالي بالعديد من البرامج املا من الشباب التعاون والتكاتف والترابط واحكام التنسيق والتواصل مع ادارة الشباب لتحديد الاولويات والمطلوبات. وثمن ياسر مساهمات المحتفي به ( الطاهر سراجية) في مجال الفن الشعبي وعكس المخزون الثقافي والتراثي علي المستوي الافريقي والعالمي وامتدح تواصل الاجيال خاصة كورال مركز شباب السراجية خليل الذي تشبع من الارث الخالد لمواصلة مسيرة الفنان الطاهر سراجية. واثني ياسر علي حفاوة الترحاب وكرم الضيافة والاستقبال الكبير الذي وجده وفد محافظة الدمازين من مواطني السراجية بكل مكوناتها لافتا الي ان هذا التداعي والمشاركة التلقائية اكدت وحدة وتكاتف مجتمعات السراجية . وتخلل ختام فعاليات اليوم الشبابي تكريم محافظة الدمازين وادارة الشباب للفنان الطاهر سراجية وتكريم الفنان الجمري حامد لمشاركته القوية في فعاليات اليوم الشبابي بجانب تكريم الاستاذ محمد عثمان بيلو مدير الوحدة الادارية السريو وتكريم الفرق الشبابية والتراثية وشباب نادي السلام بالسراجية الام ووجد التكريم صدي طيب في نفوس الجميع.

مشاهد وشواهد من خلال فعاليات اليوم الشبابي جسدت الجوانب الاجتماعية حيث الوقفة القوية والمشاركة الفعالة لمكونات السراجية ولوحة التنوع الثقافي كانت بارزة. ومشاهد متعددة عكست تكاتف شباب وشابات وشيوخ واعيان ونساء واطفال السراجية خليل الذين استضافوا فعاليات اليوم الشبابي وظلوا منذ الصباح الباكر يعملون بهمة ونشاط في استقبال الضيوف من كل فرقان السراجية في خدمة الجميع . وقدم شباب السراجية خليل بقيادة الاستاذ بلال اثنين رئيس مركز شباب السراجية خليل والشيخ مامون والفنان الطاهر سراجية ملحمة شبابية مجتمعية مشرفة اكدت رحابة وترحاب اهل السراجية وفرحتهم بهذا اليوم الشبابي الاجتماعي الثقافي.

سونا