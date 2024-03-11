شاهد.. صورة لإفطار جنود بالجيش السوداني في أول أيام شهر رمضان تتصدر الترند على مواقع التواصل ودعوات الصائمين تنهال عليهم: (الله يحميكم ويقويكم وينصركم بنصره)





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان منذ قليل صورة حظيت بتفاعل كبير من قبل المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهرت الصورة جنود بالجيش السوداني وهم يستعدون للإفطار من إحدى مواقع سيطرتهم في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك.

وظهر الجنود بمعنويات عالية وهم يتجمعون في مائدة إفطار جماعي قبل لحظات من مواعيد الإفطار ويتبادلون الضحكات.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين قدم الدعوات الصادقات بأن ينصرهم الله نصراً عزيزاً, حيث كتب عدد من المتابعون: (الله يحميكم ويقويكم وينصركم بنصره).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين