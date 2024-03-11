شاهد بالصور.. بعد أن عاش أيام من العز والرفاهية.. ظهور القائد الرابع لقوات الدعم السريع بمظهر هزيل بعد أن تغيرت ملامحه وهو يرتدي “الحجبات” خوفاً من الموت والجمهور يسخر: (حليل النغنغة والجضيمات)





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان بالسودان صور قيل أنها للقائد الرابع لقوات الدعم السريع بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكد المتابعون أن الصور للقائد موسى حامد أمبيلو, الذي يعد القائد الرابع من حيث ترتيب القادة في قوات حميدتي.

وظهر أمبيلو, بمظهر هزيل بعد اقتراب عام من الحرب بين الجيش والدعم السريع التي انطلقت في أبريل من العام الماضي.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد ظهر القائد الرابع بشكل مغاير عن شكله ما قبل الحرب بعد أن عاش أيام من العز والرفاهية وفقاً لما أكد المعلقون.

وسخر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من القائد موسى حامد أمبيلو, خصوصاً بعد أن ظهر وهو يرتدي “الحجبات” خوفاً من الموت, وكتب ساخرون: (حليل أيام النغنغة والجضيمات).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين