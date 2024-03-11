شاهد بالفيديو.. سودانيون بمدينة الإسكندرية يهاجمون القيادي بالحرية والتغيير وجدي صالح بعد خروجه من إحدى المحلات رفقة بعض النساء: (دي قروشنا وحميدتي وخلاك تاني بتعمل شنو؟)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع مقطع فيديو حظي بتفاعلات ومشاهدات عالية بعد نشره على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول سودانيون بمدينة الإسكندرية في مصر وهم يحاصرون القيادي بالحرية والتغيير الأستاذ وجدي صالح.

https://www.facebook.com/reel/355231584085052

وتعرض القيادي بالحرية والتغيير لهجوم وسخرية من الشباب السودانيين الذي قاموا بتصوير المقطع وذلك لحظة خروجه من إحدى المحلات بالإسكندرية رفقة أصدقائه وبعض السيدات.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد سخر أصحاب المقطع من وجدي صالح, بعد أن خاطبوه وهو يقف على مقربة منهم: (دي قروشنا وحميدتي وخلاك تاني بتعمل شنو؟).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين