شاهد بالصورة.. حسناء الإعلام السوداني ريان الظاهر تظهر بنيولوك جديد على قناة العربية وهي تكشف شعرها والجمهور يعلق: (شكلك بالحجاب والطرحة أحلى وأجمل)





خطفت الإعلامية السودانية ومذيعة قناة النيل الأزرق المعروفة ريان الظاهر, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وظهرت الريان الملقبة بحسناء الإعلام السوداني بحسب متابعات محرر موقع النيلين بإطلالة جديدة على قناة العربية التي انتقلت للعمل بها كمراسلة منذ فترة.

مذيعة النيل الأزرق ظهرت بنيولوك جديد بعد أن كشفت عن شعرها لأول مرة بعد أن كانت حريصة منذ بداية عملها الإعلامي على الظهور وهي تغطي شعرها بــ(الطرحة).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين نصح الريان بالعودة لمظهرها القديم, حيث كتب إحدى المعلقات: (شكلك بالحجاب والطرحة أحلى وأجمل).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين