شاهد بالصورة.. سودانيون في مصر يتمسكون بعاداتهم الجميلة ويقيمون إفطاراً رمضانياً في أحد شوارع القاهرة وجمهور مواقع التواصل يشيد ويعلق: (في كل مكان رمضانا سودانى)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بإعجاب كبير صورة تم التقاطها في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك من أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد حرص سودانيون في مصر على التمسك بعاداتهم الجميلة عبر الإفطار في الشارع العام.

وظهر السودانيين وهم ينزلون من “شققهم” بالقاهرة بالموائد الرمضانية السودانية الشهيرة وسط إعجاب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي كتب مشيداً: (في كل مكان رمضانا سودانى).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين