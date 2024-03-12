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ديوان زكاة الدندر يعقد لقاءاً تنويرياً للجان الزكاة القاعدية
عقد ديوان الزكاة بمحلية الدندر لقاءا تنويريا للجان الزكاة القاعدية بوحدة مدينة الدندرضمن تدشينه لبرامج شهر رمضان بحضور نائب المدير التنفيذي لمحلية الدندر الأستاذ موسى محمد عبدالقادر ومدير زكاة الدندر الأستاذ الطيب بشير حماد واعضاء مجلس التنسيق الزكوي.
وأوضح مدير زكاة الدندر بان اللقاء مع اللجان جاء بهدف الترتيب والتنسيق المحكم لانجاح برامج شهر رمضان المعظم وقال ان برنامج رمضان يشتمل على (فرحة الصائم وبرنامج الراعي والرعية وفرحة العيد) داعيا أعضاء اللجان الى ضرورة التحلي بالصبر والتفاني في العمل الطوعي والخدمي والانساني لاسناد الشرائح الضعيفة بجانب إرساء فضيلة التكافل والتعاضد لاسيما في الشهر الفضيل لتخفيف معاناة المواطنين لاسيما في الظروف الحالية التي خلفتها الحرب الدائرة بالبلاد علاوة على تزايد عدد النازحين .
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