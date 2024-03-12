ديوان زكاة الدندر يعقد لقاءاً تنويرياً للجان الزكاة القاعدية

وأوضح مدير زكاة الدندر بان اللقاء مع اللجان جاء بهدف الترتيب والتنسيق المحكم لانجاح برامج شهر رمضان المعظم وقال ان برنامج رمضان يشتمل على (فرحة الصائم وبرنامج الراعي والرعية وفرحة العيد) داعيا أعضاء اللجان الى ضرورة التحلي بالصبر والتفاني في العمل الطوعي والخدمي والانساني لاسناد الشرائح الضعيفة بجانب إرساء فضيلة التكافل والتعاضد لاسيما في الشهر الفضيل لتخفيف معاناة المواطنين لاسيما في الظروف الحالية التي خلفتها الحرب الدائرة بالبلاد علاوة على تزايد عدد النازحين .

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