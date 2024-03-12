شاهد.. المقطع الذي حقق أعلى نسبة مشاهدات ومشاركات.. الجيش يقوم بتمشيط وتحرير مدينة أم درمان من مباني المحلية حتى مقر الإذاعة والتلفزيون ومتابعون: (جيش قوقو ما بتداوس)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية عبر السوشيال ميديا السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول والذي أسعد جمهور مواقع التواصل بتمشيط الجيش السوداني لعدد من المواقع الهامة بمدينة أم درمان.

حيث قامت القوات المسلحة وقوات العمل الخاص بتمشيط مناطق أمدرمان من مباني المحلية حتى مقر الإذاعة والتلفزيون الذي تم تحريره اليوم الثاني من رمضان.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد قام جمهور مواقع التواصل بتبادل المقطع بفرح عارم مع تعليقات متغزلة في أبطال الجيش والعمل الخاص (جيش قوقو ما بتداوس).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين