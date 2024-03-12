شاهد بالصور.. الحسناء السودانية تسابيح دياب تخطف الأضواء بلقطات من جليد “جورجيا” 





نشرت المودل ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة تسابيح دياب, صور حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت تسابيح, التي مثلت السودان في مسابقة ملكة جمال العالم الأخيرة خلال جلسة تصوير لها.

والتقطت المودل الشهيرة الصور من دولة “جورجيا” حيث اسمتعت بالشتاء هناك, حيث ظهرت وهي وسط الجليد, وكتبت على الصور التي حظيت بتفاعل كبير من قبل الجمهور: (ناس الشتاء تاقو زول نفسكم تكونو معاهو في المكان ده).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين