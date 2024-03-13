بعد تحرير الإذاعة .. وصول البرهان إلى أم درمان ومسيرات عفوية – شاهد الصور والفيديو





وصل رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى مدينة أم درمان، وذلك عقب تحرير مبنى الإذاعة والتلفزيون القومي.

ودخل الجيش السوداني والقوات المساندة إلى مبنى الإذاعة صباح الثلاثاء 12 مارس 2024.

وانطلقت مسيرات عفوية لجماهير الشعب السوداني إحتفاءا بتقدم القوات المسلحة وإنتصاراتها في كافة المحاور خاصة محور .أمدرمان وتحرير مبنى الإرث الثقافي مقر الإذاعة والتلفزيون من دنس مليشيا أسرة دقلو

إعلام القوات المسلحة السودانية