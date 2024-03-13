النيل الأبيض تهنئ القوات المسلحة بتحرير الإذاعة

وقال والي النيل الابيض في تصريح ل ( سونا) بعد إنعقاد مجلس وزراء حكومة الولاية إننا نبعث بهذه التهاني لكل الشعب السوداني الذي سطر معاني وقيم كلنا جيش باسترداد ذاكرة ووجدان الأمة السودانية ، وخص الخليفة بالتهانيء الاعلاميين والعاملين بالهيئه القومية للإذاعة والتلفزيون باعتبارها الشريحة الكبيرة التي تضررت من هذه الحرب وهم منتشرون الان في كل الولايات.