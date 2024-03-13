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النيل الأبيض تهنئ القوات المسلحة بتحرير الإذاعة
بعث مجلس حكومة ولاية النيل الابيض برئاسة الأستاذ عمر الخليفه عبدالله والي الولاية ببرقية تهنئة للأمة السودانية والقوات المسلحة بمناسبة تحرير مباني هيئة الاذاعة والتلفزيون بأم درمان من دنس مليشيا آل دقلو الإرهابية المتمرده.
وقال والي النيل الابيض في تصريح ل ( سونا) بعد إنعقاد مجلس وزراء حكومة الولاية إننا نبعث بهذه التهاني لكل الشعب السوداني الذي سطر معاني وقيم كلنا جيش باسترداد ذاكرة ووجدان الأمة السودانية ، وخص الخليفة بالتهانيء الاعلاميين والعاملين بالهيئه القومية للإذاعة والتلفزيون باعتبارها الشريحة الكبيرة التي تضررت من هذه الحرب وهم منتشرون الان في كل الولايات.
مشيرا الي ان الاذاعة و التلفزيون تعمل طيلة فترة الحرب في ظروف صعبه لعكس وجه السودان المشرق ، وجدد الخليفه التهنئة لكل الأمة السودانية باستعادة رمزية وسيادة البلاد ومزيد من الانتصارات للقوات المسلحة في كافة جبهات القتال .
سونا
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