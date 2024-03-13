شاهد بالصور.. البرهان خالف رجل في رجل وياسر العطا يضحك وصحفي يقول: “يا حميدتي.. بتعرف تقعد القعدة دي؟”





تلقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تنوير من عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ياسر العطا.



وذلك عقب وصول قائد الجيش السوداني إلى أمدرمان بعد تحرير مبنى الإذاعة والتلفزيون في صباح الثلاثاء 12 مارس 2024.

وقال الكاتب حسي ملاسي عن الصورة: “يا حميدتي.. بتعرف تقعد القعدة دي، خليك من القعدة، بتقدر تضحك الضحكة دي!”

رصد وتحرير – “النيلين”