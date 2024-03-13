شاهد بالصورة والفيديو.. من داخل الأستوديو وعلى الهواء مباشرة.. مذيعة سودانية تطلق “زغرودة” الفرح بعد سماعها خبر تحرير الجيش للإذاعة والتلفزيون وعدد كبير من أحياء أم درمان





خطفت مذيعة سودانية الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهورها وهي تحتفل على الهواء مباشرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر مقطع فيديو متداول المذيعة وهي تطلق “زغرودة” الفرح من داخل أستوديوهات تلفزيون السودان بمدينة بورتسودان.

وعبرت المذيعة عن فرحتها بالزغاريد وذلك بعد ساعات من تحرير الجيش السوداني لمباني الإذاعة والتلفزيون وعدد من الأحياء بمدينة أم درمان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين