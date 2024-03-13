شاهد بالفيديو.. جنود بالجيش السوداني يغنون ويرقصون فرحاً بالانتصارات المتتالية للقوات المسلحة بمدينة أم درمان والجمهور يحتفل بهم ويصفهم بالأبطال (جيش قوقو ما بتداوس)





عبر جنود بالجيش السوداني عن فرحتهم الكبيرة بالانتصارات الأخيرة والمتتالية التي حققتها القوات المسلحة على قوات الدعم السريع بمدينة أم درمان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر مقطع فيديو متداول جنود القوات المسلحة وهم يغنون ويرقصون داخل إحدى المواقع التي سيطروا عليها.

ورقص الجنود على أنغام “الجلالات” العسكرية بمصاحبة فرقة موسقية تتبع لإحدى وحدات القوات المسلحة السودانية.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد احتفل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بانتصارات الجيش وباحتفالات الجنود الذين تم وصفهم بالأبطال مع تعليق مكرر (جيش قوقو ما بتداوس).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين