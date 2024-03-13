شاهد.. تسجيل مسرب للقائد الميداني للدعم السريع ياجوج وماجوج يهاجم من خلاله زملائه بعد هزيمتهم في أم درمان: (شغالين بيرة وبقيتوا شفشافة شلتوا القروش والعربات والشغل غلبكم أمشوا اقعدوا مع أمهاتكم)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وبسخرية كبيرة تسريب صوتي مسرب لأحد القادة الميادنيين لقوات الدعم السريع بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد هاجم القائد الميداني ياجوج وماجوج, زملائه بالدعم السريع وذلك بعد الخسائر المتتالية لقواته بمدينة أم درمان من القوات المسلحة وآخرها خسارة مباني الإذاعة والتلفزيون.

وشن ياجوج وماجوج هجوماً عنيفاً على زملائه بالدعم السريع وأكد خلال حديثه المسرب أن بعض الجنود تحولوا للعمل في تجارة البيرة في نهار رمضان.

وتابع هجومه بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (بقيتوا شفشافة شلتوا القروش والعربات والشغل غلبكم أمشوا اقعدوا مع أمهاتكم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين