شاهد بالفيديو.. عريس سوداني يستقبل عروسته ويسلم عليها على طريقة احتفال نجوم كرة القدم ويحملها في مشهد رومانسي وسط تصفيق المعازيم بالصالة





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية بعد نشره على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع عرسان قيل أنهم سودانيين وهم يحتفلون في ليلة زفافهما بإحدى الصالات.

وفاجأ العروسين المعازيم بحركة غريبة أثناء الدخلة, حيث تبادلا السلام على طريقة محترفي كرة القدم العالمية عبر تحريك اليدين بحركات تدربا عليها.

وختم العريس المشهد بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين بحمل عروسته بطريقة رومانسية وسط تصفيق المعازيم داخل الصالة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين