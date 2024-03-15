شاهد بالفيديو.. شباب سودانيون في مصر ينظمون أضخم إفطار رمضاني في الشارع العام بحي الدقي بالقاهرة (طلعنا بره السودان ..لكن السودان ما بيطلع مننا) ويدهشون المارة





أقام شباب سودانيون في مصر إضخم إفطار رمضاني على الطريقة السودانية في الشارع العام لمساعدة الصائمون في الطريق على الإفطار.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد افترش الشباب السودانيون شارع سليمان جوهر, بحي الدقي العريق بالعاصمة المصرية القاهرة.

ووجدت خطوة السودانيون إعجاب المارة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين كتبوا معلقين: (طلعنا بره السودان ..لكن السودان ما بيطلع مننا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين