رسالة لسعادة رٸيس هيٸة الأركان





-أسمح لنا سعادتك بمخاطبتكم مباشرةً،فقد طال بقاٶكم فی الظل،وانتم علی قيادة الجيش،صحيح هناك القاٸد العام وناٸبه ومساعده،،لكن رٸيس هيٸة الأركان هو المسئول أمام القائد العام عن واجب قيادة قواته داخل وخارج البلاد، وينحصر دوره في الجانب الفني العسكري، وهو منصب يهتم بتجهيز القوات وإدارة مواردها المالية وتنظيم العلاقة بين الجيش كمؤسسة وباقي وزارات الدولة.

-وظلَّ القاٸد العام الفريق أول البرهان فی مرمی نيران الإعلام،فهو (تختة) كبيرة (ينشِّن) عليها الجميع فمنهم من يصيب (السوداة)ومنهم من تجٸ طلقته(مُقبای) ومعظمهم تكون طلقته فی (الخارجی) وهذا قدر كل من يتصدی للعمل العام قصداً،ومنهم من ترمی به الظروف لهذا الموقع قدراً !!

-سعادة رٸيس هيٸة الأركان الفريق أول محمد عثمان الحسين،لا نريد أن ننغص عليكم فرحتكم بإنتزاع الجيش للإذاعة عنوة وإقتداراً من يد المليشيا الإرهابية المجرمة،ذلك النصر المٶزر،الذی ساند الشعب جيشه بجانب القوات النظامية الأخریٰ،والمستنفرين جميعهم،فأقلّ ما يمكن أن يقال هو ( مبروك )

-لكن ياسعادتك،ألا يوخزك ضميرك، وانت تزور المستشفی العسكری بأم درمان،بأن قاٸدك المباشر السابق الفريق اول مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق، والذی كنتم مديراً لمكتبة لثمانی سنواتٍ حسوماً،نزيل ذلك المستشفی !! ويعانی من الدخول فی غيبوبة متكررة، وانتم تعرفون المرض الذی يعانی منه!!

-سعادتك،، ألم تبلغ علاقتكم بعبد الرحيم حد التداخل الأسری،الأمر الذی يتوجب عليكم تفقد حاله،ولو كان مذنباً،،هل تفقدت أسرته وهو قابع فی سجنكم ؟

-سعادتك ،،لن أذكركم بحال القاٸد الأعلیٰ المشير البشير،ولا بناٸبه الأول الفريق أول بكری حسن صالح،فمن لا يَسأل عن حال عبدالرحيم وأسرته، لا يُسأل عن البشير وبكری !!

لكن نذكركم بأن البشير عندما وصل السلطة فی يونيو ٨٩ واقتضت ضرورة التحرك أن يتحفظ علی القادة السابقين،كان معتقلهم، فی بيت الضيافة،وفی اليوم الثالث زارهم رٸيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطنی، وطيَّب خاطرهم،وشرب معهم البارد والساخن وتونس معهم،وفی اليوم الرابع من إعتقالهم، كان القاٸد العام السابق الفريق بحری فتحی أحمد علی، فی منزله،وفی خلال الإسبوعين التاليين كان كل القادة السابقين فی منازلهم !!

وأن البشير منع بث شريط الفيديو الذی يحمل صور السيد رٸيس الوزراء الصادق المهدی لحظة إعتقاله،من مكان إختباٸه،وتنكره !! وقال (أكرموا عزيز قومٍ ذلَّ)٠

-لن نجشمكم عناء التشبه به-مع إن التشبه بالكِرام فلاحُ-لكن علی الأقل نذكركم باخوة الجيش وماتعلمته فی مصنع الرجال وعرين الأبطال الكلية الحربية السودانية،وما سمعته من عمك حميدان، ووقيع الله،ونورين ،وتركاوی،

وما تركه لكم من سبقكم علی ذات المنصب من الفرقاء الأواٸل،من الأحدث إلی الأقدم،هاشم عبد المطلب،وكمال عبد المعروف، وعماد عدوی،ومصطفی ابو عشرة،وحاج احمد الجيلی،وابراهيم سليمان،وعباس عربی،وحسان،واسحاق، ومهدی بابو نمر،حتی تصل الی قوة دفاع السودان،،،،

-سعادة رٸيس هيٸة الأركان،، قحط التی تخافونها ماتت وشبعت موت، وتقزُّم ميتة سريرياً،أتخشاهم فالله أحقّ أن تخشاه،وكلٌ آتيه يوم القيامة فرداً۔

-محجوب فضل بدری-