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ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت

2024/03/16

تصدر اللاعب أحمد رفعت مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تعرضه لسقوط مفاجئ على أرض استاد الإسكندرية، ما أثار تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي معه.

في تنبؤ مفاجئ، توقعت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف خلال الأشهر الماضية إصابة لاعب كرة القدم المشهور، مما أثار تساؤلات واسعة. وقد تحقق هذا التنبؤ مع لاعب فريق مودرن فيوتشر، أحمد رفعت.

وخلال مقابلة مع الإعلامي اللبناني نيشان، أشارت ليلى عبد اللطيف إلى أن اللاعب سيواجه أزمة صحية طارئة أثناء وجوده في الملعب، وهو ما حدث بالفعل لأحمد رفعت.

وبعد إصابته، بدأت تظهر أعراض المرض لدى أحمد رفعت.

أعراض السكتة القلبية المفاجئة تكون فورية وشديدة وتشمل:

انهيار مفاجئ.

لا نبض.
لا يوجد تنفس.
فقدان الوعي.
في بعض الأحيان تحدث أعراض أخرى قبل السكتة القلبية المفاجئة. قد تشمل هذه:

عدم الراحة في الصدر.
ضيق في التنفس.
ضعف.
ضربات القلب السريعة أو الرفرفة أو الخفقان تسمى الخفقان.
لكن السكتة القلبية المفاجئة تحدث غالبًا دون سابق إنذار.

صدى البلد

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