في تنبؤ مفاجئ، توقعت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف خلال الأشهر الماضية إصابة لاعب كرة القدم المشهور، مما أثار تساؤلات واسعة. وقد تحقق هذا التنبؤ مع لاعب فريق مودرن فيوتشر، أحمد رفعت.

وخلال مقابلة مع الإعلامي اللبناني نيشان، أشارت ليلى عبد اللطيف إلى أن اللاعب سيواجه أزمة صحية طارئة أثناء وجوده في الملعب، وهو ما حدث بالفعل لأحمد رفعت.

وبعد إصابته، بدأت تظهر أعراض المرض لدى أحمد رفعت.