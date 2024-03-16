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ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت
تصدر اللاعب أحمد رفعت مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تعرضه لسقوط مفاجئ على أرض استاد الإسكندرية، ما أثار تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي معه.
أعراض السكتة القلبية المفاجئة تكون فورية وشديدة وتشمل:
انهيار مفاجئ.
لا نبض.
لا يوجد تنفس.
فقدان الوعي.
في بعض الأحيان تحدث أعراض أخرى قبل السكتة القلبية المفاجئة. قد تشمل هذه:
عدم الراحة في الصدر.
ضيق في التنفس.
ضعف.
ضربات القلب السريعة أو الرفرفة أو الخفقان تسمى الخفقان.
لكن السكتة القلبية المفاجئة تحدث غالبًا دون سابق إنذار.
صدى البلد
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