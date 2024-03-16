محادثات سرية بين الولايات المتحدة وإيران في عمان.. ماذا بحثت؟





محادثات سرية وغير مباشرة عقدها وفدان أمريكي وإيراني في عمان.. هل تم التوصل إلى اتفاق؟

أجرت إيران والولايات المتحدة محادثات سرية وغير مباشرة في عمان في يناير/كانون الثاني، تناولت التهديد المتصاعد الذي يشكله الحوثيون في اليمن على الشحن في البحر الأحمر، فضلاً عن الهجمات على القواعد الأمريكية من قبل الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، وفقاً لمصادر إيرانية ومسؤولين أمريكيين مطلعين على المناقشات.

عُقدت المحادثات السرية في 10 كانون الثاني (يناير) في العاصمة العمانية مسقط، حيث قام المسؤولون العمانيون بتبادل الرسائل ذهابًا وإيابًا بين وفدين إيرانيين وأمريكيين جالسين في غرف منفصلة. وترأس الوفود علي باقري كاني، نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين النوويين، وبريت ماكغورك، منسق الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط.

وهذا الاجتماع، الذي تحدثت عنه صحيفة فايننشال تايمز لأول مرة هذا الأسبوع، هو المرة الأولى التي يعقد فيها المسؤولون الإيرانيون والأمريكيون مفاوضات شخصية – وإن كان ذلك بشكل غير مباشر – منذ ما يقرب من ثمانية أشهر. وقال مسؤولون أميركيون إن إيران طلبت عقد الاجتماع في كانون الثاني/يناير، وأوصت العُمانيون بشدة بأن تقبل الولايات المتحدة ذلك.

ومنذ بداية الحرب في غزة بعد هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، طمأنت الولايات المتحدة وإيران بعضهما البعض بأن أياً منهما لا يسعى إلى مواجهة مباشرة، وهو الموقف الذي تم نقله في الرسائل التي مرروها عبر وسطاء.

لكن في عمان، كان لدى كل جانب طلب واضح من الجانب الآخر، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وإيرانيين.

وأرادت واشنطن من إيران كبح جماح وكلائها لوقف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر واستهداف القواعد الأمريكية في العراق وسوريا. وفي المقابل، أرادت طهران من إدارة بايدن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق، وفي غضون ساعات بعد مغادرة ماكغورك الاجتماع مع الإيرانيين، قادت الولايات المتحدة ضربات عسكرية في 11 يناير/كانون الثاني على أهداف متعددة للحوثيين في اليمن. وفي أوائل فبراير، شنت الولايات المتحدة ضربات على قواعد عسكرية مرتبطة بإيران في العراق وسوريا ردا على مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية في هجوم شنته ميليشيا عراقية قريبة من إيران.

وانتهت الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق منذ ذلك الحين، ولم ترد سوى تقارير عن عدد قليل فقط من هذه الهجمات في سوريا.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن الولايات المتحدة شاركت في المحادثات لتظهر أنه حتى مع تصاعد التوترات، فإن واشنطن لا تزال منفتحة على مواصلة الدبلوماسية مع إيران – ولكن إذا لم يسفر الحوار عن نتائج، فإن الولايات المتحدة ستستخدم القوة.

وقال مسؤولان إيرانيان، أحدهما من وزارة الخارجية، إن إيران أكدت خلال المحادثات أنها لا تسيطر على نشاط الميليشيا، وخاصة الحوثيين، لكن يمكنها استخدام نفوذها عليهم للتخفيف من كثافة الهجمات ولكن بحال تم التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة – ولكن ليس قبل ذلك.

وقال مسؤولون أمريكيون وإيرانيون إن إيران والولايات المتحدة واصلتا تبادل الرسائل بانتظام حول الميليشيات الوكيلة ووقف إطلاق النار منذ التقيا في يناير/كانون الثاني، مع العمانيين كوسطاء.

وقال علي فايز، مدير شؤون إيران في مجموعة الأزمات الدولية: “إن وجود قنوات اتصال، حتى لو كانت غير مباشرة، يمكن أن يكون مفيداً بالتأكيد للتخفيف من احتمال سوء التقدير وسوء الفهم”. “ولكن، كما رأينا منذ ذلك الحين، خاصة ولكن ليس حصراً بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، فإن التوترات بين الجانبين لا تزال كبيرة”.

واتخذت الولايات المتحدة وإيران قرارات لتجنب حرب مباشرة في فبراير/شباط. وتجنبت القوات الأمريكية توجيه ضربات مباشرة لإيران في ردها العسكري، وأقنعت إيران الميليشيات في العراق بوقف الهجمات على القواعد الأمريكية والميليشيات في سوريا لتقليل شدة الهجمات لمنع سقوط قتلى أمريكيين.

لكن الحوثيين واصلوا تنفيذ 102 هجومًا على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن منذ 19 نوفمبر، وفقًا للبنتاغون. حتى 14 مارس/آذار، نفذت الولايات المتحدة 44 غارة على أهداف للحوثيين، لكن هذه الهجمات لم تردع الحوثيين، الذين هددوا باستخدام أسلحة أكثر تقدما.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن الحوثيين أجروا تجربة إطلاق صاروخ جديد متوسط المدى. وقال المسؤول إن التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الروسية هذا الأسبوع حول حصول الحوثيين على صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت لم تكن دقيقة على الأرجح.

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