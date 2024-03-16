شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية مقيمة في مصر تطعم مئات الصائمين في القاهرة يومياً وتعد بإكمال مبادرتها طوال الشهر الفضيل





حظيت مبادرة أطلقتها شابة سودانية مقيمة في مصر بإعجاب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان الذي قام بتدوالها على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قامت الفتاة السودانية وبمجهود شخصي بتوفير وجبة إفطار للصائمين القريبين من الحي الذي تسكن فيه بالقاهرة.

وظهرت الفتاة رفقة أشقائها وهي تقوم بتوزيع وجبة إفطار على الصائمون بالشارع العام, ووعدت بتوفير وإكمال مبادرتها التي نالت إعجاب الجميع طوال شهر رمضان المبارك.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين