شاهد بالفيديو.. أحد جنود القوات المسلحة يبعث برسالة مؤثرة لوالدته التي غاب عنها لقرابة العام ويطمئنها على صحته بعد أن بترت يده بسبب الحرب ويطالب المتابعين بتوصيل المقطع لها





بعث أحد الجنود بالقوات المسلحة السودانية برسالة مؤثرة لوالدته التي لم يراها منذ بداية الحرب في أبريل من العام الماضي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر جندي قوات المسلحة ويده مبتورة بعد مشاركته في حرب الدعم السريع.

وعبر خلال حديثه المؤثر عن شوقه الشديد لوالدته مطالباً جمهور مواقع التواصل بتوصيل المقطع لها, حتى تكون مطمئنة عليه.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين