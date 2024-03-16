شاهد بالصورة.. سودانيون بالمملكة العربية السعودية يلتقطون صورة تذكارية مع نجل إسطورة كرة القدم كرستيانو رونالدو والجمهور يسخر من كتابتهم (اللغة العربية في ذمة الله)





نشر شباب سودانيون عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي صورة وجدت حظها من الشهرة قاموا بالتقاطتها من مقر إقامتهم بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد التقط السودانيون صورة مع نجل أسطورة كرة القدم الشهير كرستيانو رونالدو.

والتقى الشباب بجونيور إبن اللاعب البرتغالي المحترف ضمن صفوف نادي النصر السعودي, في أحد المحلات بالمملكة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد سخر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من الأخطاء الإملائية الموجودة على الصورة, وكتب معلق ساخر: (اللغة العربية في ذمة الله).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين