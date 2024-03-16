شاهد بالصورة.. نجمة السوشيال ميديا والمصممة الشهيرة عواطف دهب تبهر المتابعين وتظهر بفستان زفاف غاية في الجمال والجنس اللطيف يتغزل ويصفه بــ(الدرعة)





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صورة وجدت حظها من التداول والشهرة عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهرت الصورة المتداولة عروس الموسم المصممة السودانية ونجمة السوشيال ميديا عواطف دهب, بفستان الزفاف.

وخطفت دهب الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بفستان الزفاف الذي أبهرت به المتابعين, وتغزل الجنس اللطيف في الفستان حيث وصفته إحدى المعلقات على الصورة بــ(الدرعة) وهو كلمة عامية سودانية تطلق على الشيء المبهر.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين