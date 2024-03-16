شاهد بالفيديو..بعد أن شاهدتهم على شاشة التلفاز.. سيدة سودانية تفشل في السيطرة على نفسها وترقص فرحاً مع أفراد الجيش على أنغام “الجلالات” العسكرية





تصدر مقطع فيديو متداول حديثاً الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد تحقيقه لأعلى نسبة مشاهدات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي وصفه المتابعون بالمعبر سيدة سودانية وهي ترقص فرحاً على أنغام أغاني “الجلالات” العسكرية.

https://www.facebook.com/reel/714526044205320

وفشلت السيدة في السيطرة على نفسها بعد أن شاهدت جنود الجيش من على جهاز التلفاز الخاص بها وهم يرقصون ويحتفلون على أنغام الموسيقى العسكرية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين