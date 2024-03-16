شاهد بالفيديو.. خلال لقاء تلفزيوني بالقاهرة.. المذيعة الحسناء رشا الرشيد تفشل في حبس دموعها وتبكي بحرقة على الهواء بعد سماعها أغنية (من أهلنا سافرنا)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو تم تصويره من إحدى البرامج التلفزيونية التي تقدمها المذيعة رشا الرشيد, عبر قناة الزرقاء التي تعمل بها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد فشلت المذيعة الحسناء في حبس دموعها خلال برنامج تلفزيوني استضافت فيه عدد من المطربين السودانيين.

https://www.facebook.com/reel/949460916751383

وتغنى المطربين بقيادة الفنان عصام محمد نور, أثناء تسجيلهم لحلقة عبر قناة الزرقاء التي تبث من العاصمة المصرية القاهرة بأغنية (من أهلنا سافرنا).

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد ذرفت المذيعة رشا الرشيد, الدموع بعد سماعها الأغنية بصوت المطربين من داخل الأستوديو.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين