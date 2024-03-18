شاهد بالفيديو.. مصرية للبرهان: بقولو عليك راجل بتاع ستات ومال عايزنك أيه؟ راجل بتاع رجالة حتتفهم غلط





على خلفية حديث القائد العام للجيش السوداني “البرهان” وضرورة “التدبيل” وكان يعني بذلك إعادة القصف على تجمعات قوات الدعم السريع المتمردة، ظهرت العديد من المنشورات الساخرة والتي تربط التدبيل بالتدبيل من النساء أيضاً.

وقالت إحدى السيدات المصريات في مقطع فيديو ” بقولو عليك راجل بتاع ستات ومال عايزنك أيه؟ راجل بتاع رجالة حتتفهم غلط، أيوة لازم تكون راجل بتاع ستات. والراجل بتاع الستات دا نفسيتو بتكون حلوة أوي وبيتقبل البيضا والسمرا والزرقا والسودا والكحلي وبيتقبل العصبية والهادية والنرجسية”.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ منتصف أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، وسط مساندة شعبية واسعة.

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رصد وتحرير – “النيلين”